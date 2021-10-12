В частности, смертность от онкологических заболеваний ротовой полости в Витовской районе увеличилась на 259%

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Согласно данным Николаевского областного центра онкологии, в Витовском районе Николаевской области, где находятся хранилища отходов глиноземного завода (красный шлам), за 2011-19 годы смертность населения от онкологических заболеваний выросла на 38,6%. В то же время в Николаевской области за 2011-20 годы смертность населения от рака упала на 30%. В целом по Украине за тот же период она снизилась на 18,8%.