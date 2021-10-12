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Смертность от онкозаболеваний ободочной кишки в Витовской районе увеличилась на 72,4%, в Николаевской области – снизилась на 21%, по Украине – уменьшилась на 14,1%. От рака трахеи, бронхов и легких в Витовской районе выросла на 57,2%, в Николаевской области – упала на 41,2%, по Украине – уменьшилась на 24,4%.
Наконец, смертность от онкозаболеваний мозга в Витовской районе увеличилась на 53,8%, в Николаевской области – снизилась на 48,9%, по Украине – уменьшилась на 8,1%.
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Напомним, ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека. В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, железо, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.
Результаты анализа образцов волос лиц, проживающих у шламохранилищ Николаевского глиноземного завода, по информации судебного эксперта Евгения Юрченко, показали избыточное содержание алюминия, хрома, свинца, бария, стронция и бора. В результатах исследования отмечается, что содержание алюминия в организме людей превышен в некоторых случаях в 5,5 раз, хрома – в десятки раз.
В конце 2019 года местные жители инициировали создание общественной организации "Стоп Шлам". В мае текущего года пострадавшие от действий НГЗ доказали в суде первой инстанции, что деятельность предприятия, а именно складирование более 47 миллионов тонн токсичного красного шлама, причиняют непоправимый ущерб экологии региона.