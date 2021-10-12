Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко заявил, что Украина так и не подготовилась к отопительному сезону, и объяснил, как готовятся к нему органы местного самоуправления.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

Как сообщает гость программы, 90% предприятий заявили, что полностью подготовились к началу отопительного сезона. Тем не менее, сам он в этом сомневается, ведь проверок не было. «Никто же не признается, что оно не готово», - подчеркивает Попенко.

Он утверждает, что никто - ни органы местного самоуправления, ни ОТГ - не имеют средств на запуск отопительного сезона. Эксперт подчеркивает, что это можно доказать фактами, цифрами и массой критериев. «Цифры и факты говорят, все оборудование, которое установлено у нас на теплокоммунэнерго, было произведено во времена раннего Брежнева», - отмечает он и добавляет, что это конец 1960-х годов.

Итак, констатирует он, оборудование требует капитального ремонта, как и трубы. «У нас в Украине 18 тыс. 100 км теплотрасс. За этот год отремонтировали и ремонтируют 250 км», - сообщает Попенко. Тем не менее, говорит гость программы, местные советы не имеют на это никаких денег и на ремонт им их никто не дает.

Итак, констатирует эксперт, большинство органов местного самоуправления оказались не готовы к началу отопительного сезона. «Вообще, на 100% не готовы. Финансово, технически. И долги. У нас каждый год срыв, просто нам об этом не говорят», - заключает Попенко.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал о возможности уменьшить стоимость цены на газ для населения.

Также Politeka писала о том, что Попенко рассказал, почему в Украине никому не нужна жилищная реформа.



