Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин рассказал, что Марш нации в столице Украины начнется в 12:00 14 октября и призвал украинцев приобщиться к событию.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Следовательно националист призывает украинцев присоединиться к Маршу Нации. «Жду всех в четверг, 14 октября, на ежегодном Марше нации в Киеве. Начало в 12:00 в парке Шевченко. Увидимся!», - заявил руководитель Нацкорпуса.

Попутно он отмечает, что это действительно знаковое событие, ведь на 14 октября выпадает и День украинского казачества и создания УПА, и всех украинских защитников. «Я, к счастью, могу наблюдать, как каждый год все больше украинцев присоединяется к празднованию этой даты», - замечает Жорин. Он предполагает, что это связано как раз таки с тем, что украинцы начали видеть, как власть расставляет приоритеты и кто на самом деле государству враг, а кто - друг.

Как сообщала Politeka, Билецкий прокомментировал ситуацию со Святославой Федорец.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус провел 2 октября открытое обучение, чтобы научить украинцев защищаться.



