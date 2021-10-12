Заместитель председателя консультационно-экспертного совета комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Антон Кучухидзе объяснил логику законодательного регулирования игорного бизнеса в Украине.

Об этом он рассказал во время беседы с ведущим Петром Охотиным в программе «Tiger news».

«Сегодняшняя реформа заключалась в том, чтобы создать современный регулируемый, социально ответственный бизнес. Именно ограничения с точки зрения привязки к гостиницам выполняют две функции. Первая - это регулирование. Когда рынок был открыт - в каждом дворе были какие-то непонятные компьютерные залы. Чтобы не повторить ошибки первой волны легализации, было принято такое решение. Параллельно хотели привязать к гостиницам, чтобы запустить гостиничную жизнь в Украине», - говорит он.

В законе есть еще норма об инвестиционной лицензии. Если ты построишь, условно говоря, городок под игровые залы или казино, ты получаешь определенные налоговые преференции.

«Есть еще в законе норма о пяти специальных игорных зонах, их может определять Кабмин для инвестирования и подъема любого региона, города, района и так далее. То есть много таких вещей, которые помогают инвестировать в гостиничную сферу и в инфраструктуру. Это системный современный подход, игорный бизнес не существует отдельно», - рассказывает эксперт.

Эти два фактора и ограничили возможность открывать залы, располагать игровые автоматы или столы для игры в покер и так далее.

«Я считаю, что на первом периоде формирования нового и впервые социально ответственного рынка азартных игр в Украине это очень позитивная вещь. Далее после трех-четырех лет каждую бизнес-модель надо пересматривать. Мы на это время будем иметь определенную статистику, факторы, которые способствуют развитию или останавливают развитие. Далее законодатель может или расширять нормы, или делать более эффективными, какие-то технические требования и так далее», - резюмирует Кучухидзе.

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