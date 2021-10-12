Политический публицист Дмитрий Джангиров считает, что создатели социальных сетей реализовали виртуальные проекты вселенского масштаба, практически, параллельные государства и миры.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности» .

«Фактически цифровики, скажем, Фейсбук, оказался способен создать собственную финансовую систему. И очень серьезная угроза, когда такая сеть с миллиардами пользователей будет выступать, в том числе и финансовая система, как бы она не называлась: один Цукерберг, один Тугрик. Можно называть как угодно, но мы понимаем, что это альтернатива. Параллельный мир, параллельная вселенная», - говорит он.

То, что фантасты описывали еще совсем недавно, стало реальностью. Уже несколько мета-вселенных выстроено в виртуальном мире. Люди туда ходят на концерты, покупают там территорию, землю.

«Я знаю человека, который по 15 долларов за квадратный метр покупал себе выставочные залы. Сейчас он там вывешивает произведения цифрового искусства. Пока это все в пробном режиме, но концерт уже был на 12 миллионов посетителей. Это рекорд мета-вселенной. Аватары людей ходят, живут своей жизнью, общаются, проводят встречи, конференции, митинги», - рассуждает публицист.

Последний элемент для этого параллельного мира – своя денежная единица. Фейсбук уже пытался создать криптовалюту и предложить ее Евросоюзу.

«На днях президент Зеленский заветировал закон, которым предполагалась такая возможность и в Украине. Это был очень мягкий закон, речь не шла о том, что каждый встречный-поперечный может владеть криптовалютой, но, тем не менее, такая возможность закладывалась. По американским данным, Украина на первом месте стоит по доле населения, владеющей криптой. Но это, скорее всего, фиктивно. Люди себе вписывают в декларации, чтобы потом получить возможность предъявить какие-то средства», - говорит он.

Ранее Politeka сообщала рассказ Дмитрия Корчевского о том, как цифровой мир влияет на образ жизни людей.