Футуролог, советник Президента Украины (2019 – 2020), директор SingularityU Kyiv Игорь Новиков считает, что многие привычные профессии могут сильно трансформироваться, а многие и совсем исчезнуть в ближайшем будущем.

Об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило» .

«Я бы не называл конкретные профессии. Я бы сказал, что мы видим уход от так называемых монопрофессий. Любые профессии, которые узко специализированы, будут, как минимум, дополняться извне своей сферы. Уже недостаточно быть просто юристом, просто экономистом, просто врачом. Пока есть дополнительные навыки и знания из так называемой контекстной плоскости. То есть можно расширять кругозор и понимать, какие вещи тебя еще касаются», - говорит он.

Барьеры на вход в каждую сферу падают. Сейчас с юристами конкурируют не только другие юристы, но и изменения в обществе и даже в климате, и технологии, и бизнес, прямая демократия.

«Врачам уже недостаточно быть просто врачами. Им нужно следить как за технологическим прогрессом в сфере медицины, так и за развитием технологий, в диагностике, например. Машинное обучение во многих сферах уже сильно превосходит человека. Монопрофессия врач-диагност может просто исчезнуть завтра с появлением какой-то очередной нейронки, которая докажет себя», - рассуждает футуролог.

Нежелание разобраться в чем-то специалисты обычно называют иммунитетом. Один самых прибыльных и интересных родов деятельности – это корпоративная трансформация.

«Рано или поздно фактически любой бизнес попадает в ситуацию, когда понимает, что нужно адаптироваться. Либо, в лучшем случае, для увеличения прибыли, либо для выживания. И они обращаются к людям, которые это делали раньше. В любой компании, как заметил не только я, существует так называемый иммунитет. Это люди, сотрудники или даже специализации внутри компании, задача которых – противостоять переменам. Потому что в ХХ веке стрессоустойчивость к переменам – это был, наоборот, залог конкурентноспособности и выживания», - отмечает Новиков.

Ранее Politeka сообщала, что Богуславский предлагает изменить взгляды на предоставление коммунальных услуг.