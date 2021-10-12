Юрист и общественный деятель Геннадий Друзенко заявил, что межведомственная комиссия по получению статуса участника боевых действий несправедливо отказывает в предоставлении этого статуса медикам-ветеранам, несмотря на решения судов.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Играть с ветеранами и волонтерами – это все равно, что играть со спичками на бочке пороха», - заявил Друзенко.

Он отметил, что среди нашей несправедливой системы все же есть люди, которые пытаются помочь тем, кто принял участие в сохранении украинской государственности, в частности ветеранам с Первого добровольческого мобильного госпиталя. По словам Друзенко, численность ПДМГ составляет более 500 ветеранов, среди которых профессора, заведующие кафедрами, главные врачи с 172 населенных пунктов Украины.

Юрист рассказал, что им приходится буквально выгрызать статус участника боевых действий в ответственной за это межведомственной комиссии даже при том, что у этих ветеранов есть решения судов, которые подтверждают их правовые основания получить статус УБД.

«30 сентября эта безымянная межведомственная комиссия снова наплевала всем в лицо. Хотя ветераны имеют четкие предписания, на редкость четкие как для украинских судов, Первый добровольческий мобильный госпиталь является добровольческим формированием, которое самоорганизовалось, о том, что документы, которые мы подаем в межведомственной комиссии, достаточные для получения статуса УБД - они опять же отказали нашим ветеранам в предоставлении этого статуса», - рассказал Друзенко.

Он отметил, что среди этих ветеранов частности был ветеран Вадим Козловский, заместитель главного врача в Смелянской Центральной районной больнице, который был награжден государственной наградой - орденом за мужество, а также был на разминировании в Авдеевке и провел на фронте в совокупности более года.

«Эти люди и по закону, и по решениям судов, и по нравственным нормам более чем заслуживают статус УБД», - убежден Друзенко.

Как сообщала Politeka, Друзенко рассказал, как медикам-добровольцам не давали статус УБД.

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