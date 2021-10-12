Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что инициативы российского президента Владимира Путина по установлению отношений с Украиной не имеют перспективы.
Своё мнение он выразил в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«В России работает очень серьёзная идеологическая и пропагандистская машина. Риски всегда присутствуют. Работа российской агентуры в Украине зачастую заметна и понятна. Но что Россия может предложить среднему украинскому гражданину – что такого, чего нет в странах Евросоюза? Венгрия, например, декларирует консерватизм и объявила Сороса основным врагом, и на этой почве строит отношения с Россией. Но венгры вовсе не хотят выходить из Евросоюза и получать от него санкции, а тем боле вступать в СНГ или ОДКБ. Евросоюз – это деньги, это возможности», - отмечает эксперт.
По его словам, в странах Запада действительно есть кризис, и Россия хочет на нём сыграть.
«Когда украинцы и французы протестуют против роста тарифов, риторика у них одна и та же. Чем мы будем платить за коммуналку, на что мы будем кормить детей? Но это не значит, что все готовы принять российский концепт – России просто нечего предложить европейцам, в том числе украинцам», - считает Александр Мусиенко.
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Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал перспективы украинско-белорусских отношений.
Также Politeka сообщала, что Мусиенко рассказал об основных механизмах работы Крымской платформы.