Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», кандидат философских наук, доцент политологии Владимир Фесенко отследил определенную закономерность в украинском политикуме, когда одни персоны влияют на личность других.
Об этом он рассказал в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла UA».
«На Порошенко большое влияние оказал пример Юлии Тимошенко. И он, и она пришли из бизнеса. Но тот факт, что она стала публичным лицом, действенным публичным политиком, а он, скорее, даже после того как Ющенко пришел к власти, Петр Алексеевич стал секретарем СНБО. Он, скорее, был бизнесменом в политике. Но он почувствовал, что можно и так, как она. А чем я хуже? Я тоже хорошо говорить умею, английский язык знаю», - говорит он.
На Порошенко также повлияло то, что он возглавлял Министерство иностранных дел.
«Это, я думаю, его подтолкнуло к тому, чтобы стать самостоятельным публичным лидером. У Дмитрия Александровича Разумкова несколько иная ситуация. Но я абсолютно согласен с тем, что когда ты в таком молодом возрасте перепрыгнул сразу несколько строчек и поднялся на такую вершину – действительно, может быть такая заоблачность. Плюс был образец, соревнование с отцом, Александром Разумковым», - подчеркивает Фесенко.
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Он привел несколько таких примеров среди украинских политиков.
«Сын, Леонид Емец - отец тоже был образцом. Алексей Гончаренко тоже, там еще и конфликт с отцом. Но есть такое соревнование, сыновья соревнуются с родителями или с их достижениями, и это тоже повлияло на Дмитрия. Безусловно, у него внутри были такие мотивы - стать самостоятельным политиком. Сначала он был в команде, но как только стал спикером Верховной Рады, - не сразу, постепенно, но начал дистанцироваться и работать на собственный имидж, на самостоятельную политическую карьеру. Это достаточно закономерный процесс, но рано или поздно возникло бы это противоречие. Ты в команде или ты против команды», - отмечает политолог.
В команде Зеленского отношения складываются иначе: «Похоже, это еще развивается из «95 квартала»: он очень ценит командность, когда все действуют как единое целое», - резюмирует он.
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