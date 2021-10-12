Финансист Сергей Фурса рассказал, что нестабильная стоимость газа в Европе явно повлияет на цены продуктов питания.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Мы не знаем, как долго продержится цена на газ, и на каком уровне. На этой неделе цена в один день была 2000 долларов, а на следующий день была 1000 долларов. Это невероятные качели», - отметил Фурса.

По словам эксперта, рынок газа сейчас очень волатилен и добавилось много спекуляции. Как отметил финансист, мы не можем знать, какая будет цена на газ в долгосрочной перспективе, поэтому нельзя сказать, какие будут цены на продукты.

«Они вырастут – это однозначно. С другой стороны, инфляцию в следующем году ожидают меньшей, чем в этом. Сейчас мы прошли пик: у нас 10,2% инфляции», - подчеркнул Фурса.

По мнению финансиста, шок газовых цен точно отразится на ценах на продукты, но как – ещё неизвестно, потому что цена на газ очень быстро меняется.

Как сообщала Politeka, Андрей Новак рассказал, почему энергетический сектор не модернизируется.

Также Politeka публиковала слова Бортника: На президентские выборы может выйти какой-нибудь врач или военный при поддержке сильных политиков.



