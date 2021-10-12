Каждому 7 образцу горюче-смазочной продукции, которые отбираются Госэкоинспекцией на АЗС и направляются на лабораторную экспертизу, выявлены нарушения технических требований.

"Экспертизу нефтепродуктов ДЭИ начала в августе, и это – важный шаг к прозрачному и безопасному рынку реализации продукции. Ранее проводилась только документальная проверка, теперь инспекция может оценить ее качество с помощью профильной экспертизы», - отметил Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что это один из самых действенных инструментов в борьбе с контрафактным горючим и как результат – продажа качественной и безопасной продукции потребителям.

"Так, нередко ДЭИ по результатам лабораторной экспертизы обнаруживает в пробах отклонения от техрегламента. Преимущественно такая продукция сопровождается документами на продукцию, что должно свидетельствовать о топливе надлежащего качества. А тем самым может наводить на выводы о подделке бумаг, распространяя продукцию без соответствующих лицензий и разрешений», - отметил Андрей Малеванный.

Глава ГЭИ добавил, что Госэкоинспекция совместно с рядом органов государственной власти участвует в проведении межведомственных региональных рабочих групп, которые контролируют деятельность АЗС. В такие органы входят представители органов местного самоуправления, Государственная налоговая и фискальная службы, ГСЧС, ГПСС и др.