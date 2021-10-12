Астролог Альбина Пономаренко рассказала, когда может закончиться пандемия коронавируса и война на Донбассе.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«У нас в гороскопе Украины есть очень хороший аспект тригон - это очень позитивный гармоничный и хороший аспект к черной луне в карте Украины. Но поскольку черная луна всегда связана с экстримом, инфекционными болезнями, эпидемиями, то есть шанс, что аспект тригон может подарить нам хороший финиш истории с коронавирусом. Плюс этот аспект может быть связан и с банковской сферой, армией и это хорошее влияние», - сообщила она.

Пономаренко сказала, что этот аспект идет от Урана, а это планета новизны и планета реформатор. Поэтому у нас могут произойти реформы в медицине, считает она, которые будут связаны с инфекционной темой, реформы в банковской сфере, армии, крупном бизнесе и промышленности. В 2022 году в Украине наблюдается два очень хороших аспекта, подтвердила она, которые могут касаться темы победы и завершения войны.

«Это очень сильные аспекты, поэтому на таких хороших аспектах не может быть потерь. Первый аспект идет на 30 марта 2022 годакармический и судьбоносный, поэтому у Украины есть очень хороший шанс завершить войну на Донбассе. И второй аспект, который может касаться правительства Украины, президента и ВР. С 13 июля 2022 года идёт очень хорошая консолидация как внутри страны, так и на внешней арене, то есть достаточно сильно хорошие аспекты», - резюмировала она.

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