Астролог Альбина Пономаренко рассказала, когда может закончиться пандемия коронавируса и война на Донбассе.
Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.
«У нас в гороскопе Украины есть очень хороший аспект тригон - это очень позитивный гармоничный и хороший аспект к черной луне в карте Украины. Но поскольку черная луна всегда связана с экстримом, инфекционными болезнями, эпидемиями, то есть шанс, что аспект тригон может подарить нам хороший финиш истории с коронавирусом. Плюс этот аспект может быть связан и с банковской сферой, армией и это хорошее влияние», - сообщила она.
Пономаренко сказала, что этот аспект идет от Урана, а это планета новизны и планета реформатор. Поэтому у нас могут произойти реформы в медицине, считает она, которые будут связаны с инфекционной темой, реформы в банковской сфере, армии, крупном бизнесе и промышленности. В 2022 году в Украине наблюдается два очень хороших аспекта, подтвердила она, которые могут касаться темы победы и завершения войны.
«Это очень сильные аспекты, поэтому на таких хороших аспектах не может быть потерь. Первый аспект идет на 30 марта 2022 годакармический и судьбоносный, поэтому у Украины есть очень хороший шанс завершить войну на Донбассе. И второй аспект, который может касаться правительства Украины, президента и ВР. С 13 июля 2022 года идёт очень хорошая консолидация как внутри страны, так и на внешней арене, то есть достаточно сильно хорошие аспекты», - резюмировала она.
София Ротару в воздушном платье «невесты» впечатлила красивой фигурой: «Мадонна!»
Взрыв прогремел в жилом доме, срочно съехались все службы: известно о пострадавших
52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке: "А можно мне такой пресс?"
Горбунов в одних плавках показал, как нужно выглядеть в 51 год: "А море-море"
Жизнь российского актера трагически оборвалась на глазах у зрителей: подробности несчастного случая
Как сообщала Politeka, астролог Пономаренко рассказала, каким будет октябрь для Украины.
Также Politeka писала о том, что астролог Росс рассказал, от чего стоит воздержаться во время ретроградного Меркурия.