Заместитель председателя консультационно-экспертного совета комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Антон Кучухидзе сообщил, что в доковидный период лидером по доходам в бюджет от игорного бизнеса в Европе была Италия.

Об этом он рассказал во время беседы с ведущим Петром Охотинымв программе «Tiger news».

«У них на 2019 лицензия выдавалась на три года и стоила более 260 000 евро. Открыть легальное казино в Киеве - более 11 миллионов евро», - говорит он.

По словам эксперта, можно применить различные подходыпо расчету средств, находящихся в обращении этой сферы.

«Первый подход был озвучен в 2018 году. Тогда в Украине Антимонопольный комитет подсчитал объем денег. Они назвали это азартные игры, а потом объяснили, что это были лотереи. Насчитали они 31миллиард гривен. Новая власть посчитала перед реформой, объем нелегального рынка в целом до 600миллиардов гривен. В бюджете на 2021 заложили 7,4 миллиарда гривен, однако они заложили с технической ошибкой, написали в графе «Лицензионные платежи». Эти лицензионные платежи реально было получить от одного до полутора миллиардов гривен», - объясняет Кучухидзе.

Однако если брать в целом кумулятивный эффект от легализации: гостиницы, инфраструктура, наемный персонал, подрядчики, IT, реклама, маркетинг и т.д., - то государство уже получило более 30 миллиардов гривен по разным доходами по различным направлениям за счет легализации.

«Впервые президент Украины заявил в Турции, что мы легализируем азартные игры в Украине. Это было сказано, чтобы турецкие инвесторы начали инвестировать в гостиничную инфраструктуру. Потому что во всем мире туризм и игорный бизнес взаимосвязаны. Много внимания именно турецкие инвесторы уделяют вопросу развития гембинга в Украине с точки зрения инвестирования или в гостиницы, или в предприятия, получающие лицензию, и станут организаторами азартных игр. Это было сказано в августе, и уже некоторые будущие организаторы начинали брать помещения в аренду, делали там ремонт, начинали платить соответствующие средства и развивать инфраструктуру», - говорит Кучухидзе.

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