В Киеве состоялся ежегодный Форум «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти», организованный Национальной бизнес-коалицией и Украинской Радой Бизнеса при поддержке Центра международного частного предпринимательства (СЕРОЕ).

Финальную панель события, посвященную развитию малого и среднего бизнеса, поддержали Шведское агентство международного развития (Sida), что реализуется Центром международного частного предпринимательства (СЕРОЕ) в партнерстве с HELVETAS Swiss Intercooperation в рамках программы RECONOMY. Во время мероприятия участники обсудили, что за два года каденции Парламент сделал для продвижения реформ, касающихся бизнеса, и как выполняются задачи, определенные предпринимателями как приоритетные.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева в последнее время Верховная Рада сосредоточилась на детенизации экономики и установлении равных правил для всех.

"Один только наш комитет инициировал 16 крупных реформ. Все направлено на то, чтобы установить равные и справедливые правила игры, вывести из тени, и дать возможность предпринимателям заниматься бизнесом, а не практикой уклонения от налогообложения и поиском дополнительной маржинальности в неуплате налогов», - подчеркнул Гетманцев.

Секретарь комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Николай Бабенко отметил, что комитет одобрил законопроект №5371 об упрощении регулирования трудовых отношений для малого и среднего бизнеса. Теперь дело за сессионным залом.

«Мы работаем над тем, чтобы либерализовать трудовое законодательство и максимально отстранить государство от регулирования трудовых отношений. И в их основу положить свободу заключения трудового договора. Особенно это касается малых и средних предприятий», - заявил председатель комитета.

Президент ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» Григол Катамадзе поблагодарил власти за существенный прогресс в экономических реформах. В частности – за создание Бюро экономической безопасности, на котором давно настаивал бизнес. Однако отметил, что при этом не решен вопрос подследственности этого органа.

"Важно, чтобы как можно скорее это было решено, потому что как только Бюро запустится, оно будет с обрезанными крыльями. Должен быть срочно принят проект 3959-1 в целом», – подчеркнул Катамадзе. Также он отметил, что в проекте бюджета на 2022 год на финансирование Бэб заложено всего 621 млн грн. и до сих пор не решены инфраструктурные и технические вопросы его существования.

Исполнительный директор Украинской ассоциации прямых продаж Надежда Бедричук подчеркнула необходимость уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда. «Экономика снизилась на 4%, а уровень зарплат, относительно данных за сентябрь 2020 года, увеличился на 10%. Расходы на оплату труда растут из-за инфляции и из-за выезда людей из Украины в другие государства, из-за чего бизнес вынужден повышать зарплаты. Средняя налоговая нагрузка на это время больше 40%. Высокая доля теневых зарплат связана с высокими ставками налогов на труд», - убеждена Н.Бедричук.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов поднял вопрос теневого рынка земли, доля которого составляет по разным оценкам 30-40%. По его словам, бизнес надеется на принятие законопроекта №5600, в котором предусмотрены эффективные механизмы борьбы с теневым сектором.

Также господин Михаил призвал народных депутатов реализовать механизм налоговой субсидии, когда каждый гражданин сможет часть своего НДФЛ направлять на финансирование выбранной им партии или общественной организации.

Еще одна проблема, которая беспокоит бизнес-объемы контрабанды, не уменьшаются, несмотря на все усилия. По словам генерального директора Ассоциации «Украинские импортеры бытовой электроники» Софии Араслановой подключение СНБО к борьбе с контрабандой имело временный эффект. Реальный позитивный эффект имело введение РРО для этого рискового сектора в 2017 году – в год внедрения РРО сборы НДС увеличились в 2.3 раза по сравнению с предыдущим годом (НДС - 3,3 млрд грн в 2016 году и 7,4 млрд грн в 2017 году). «Теоретически Криминализация контрабанды может еще повысить сборы. Но бизнес имеет опасения-а реально ли это будет проблемой схемщиков, а не просто перевозчиков или таможенных декларантов», - отметила С. Арасланова.

Председатель Совета Ассоциации Software Ukraine Юрий Сивицкий убежден, что лучшее, что государство может сделать для бизнеса, – как можно меньше вмешиваться в его деятельность. "Действия органов власти очень размыты. Непонятны границы функций государства. Надо создать совместную группу представителей бизнеса и власти, которая бы четко ограничивала функции государства – куда оно может вмешиваться, а где должно остановиться», – подчеркнул Сивицкий.

Алексей Мовчан, Председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, отметил, что Комитет делает все возможное, чтобы приватизировать госпредприятия, которые не являются стратегическими. В целом, направление на снижение размера государства» – поддерживается.

Станислав Таршин, владелец предприятия «Градолія», представитель Ассоциации «Укролияпром» отметил, что экономическая политика должна быть сосредоточена в первую очередь на поддержке и защиты национального производителя. Это должен быть комплекс мер, который включает снижение регуляторной и налоговой нагрузки, обеспечение финансовых и институциональных условий для создания промышленных экосистем, защитные пошлины на определенную продукцию и тому подобное.

Борис Эмельдеш президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей, отметил критической необходимости для бизнеса осовременивания советского трудового законодательства принятии законопроєктів №5371 и №5388 в целом. В условиях современных экономических реалий крайне жесткая зарегулированность трудовых отношений противоречит принципам и потребностям рынка.

Богдан Мосунов, представитель коалиции МСБ Сумской области, партнер проекта RECONOMY «Адвокация интересов бизнеса: публично-частный диалог» поднял вопрос соотношения административной нагрузки на малый и средний бизнес и эффективность власти на примере проекта приказа Министерства финансов «Об утверждении Порядка учета товарных запасов для физических лиц-предпринимателей, в том числе плательщиков единого налога». Господин Богдан отметил, что в подобных ситуациях принятые регулирования могут упрощать деятельность власти, однако усложнять деятельность предпринимателю.

Анна Стрикун, представительница национальной платформы МСБ, подняла вопрос важности выполнения властью наиболее весомых приоритетов бизнеса: наименьшие показатели выполнения у приоритетов от бизнеса, которые находятся в первой тройке. Так, всего на 10 % продвинулись такие важные приоритеты, как принятия налога на выведенный капитал и снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

Ярослав Железняк, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что поддерживает проекты из топ-10 приоритетов, в том числе и важный проект о снижении нагрузки на фонд оплаты труда, проект о либерализации сферы применения РРО, введение налога на выведенный капитал. "Приложим все усилия, чтобы эти важные проекты были реализованы», – подчеркнул господин Ярослав.

По итогам форума участники пришли к общим позициям по большинству обсужденных вопросов, договорились сформировать резолюцию форума и прислать ее всем представителям власти.