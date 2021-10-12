Футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев объяснил, как человекоцентричные ценности смогут изменить систему в стране.

Об этом он рассказал в своем блоге «Толчок».

«Государство должно служить интересам человеческого счастья. Мы должны изменить ценности в обществе, чтобы восторжествовала любовь к человеку. Тогда появится цивилизация человеколюбия и изменится все. Представьте себе, когда любовь к человеку будет фундаментальной основоположной ценностью», - говорит Толкачев.

По его словам, вполне вероятно, что в таком случае будет совершенно другая система образования, система здравоохранения, а также иная общественная организация. Футуролог допустил, что с такими ценностями мы можем подойти к безусловному основному доходу, когда каждый человек будет получать деньги на жизнь, для собственного счастья и развития просто так.

«Но все не так просто. Любить ближнего может только тот человек, который научился любить себя. И это как раз является основоположной, фундаментальной проблемой не только в Украине, но и во всем мире. Нас не учили любить себя, нам говорили с детства что «Я» – это последняя буква в алфавите», - отметил Толкачев.

Футуролог объяснил, что нас в определенном смысле насиловали в детстве, заставляя забывать о своих желаниях и о своей истинной природе, принуждая, например, в школе заниматься математикой, когда у ребенка была тяга к рисованию. По его словам, таким образом человек постоянно ставит себя на второй, третий план, забывает о себеи в конечном итоге начинает жить с категорией «надо», «должен», что является принесением себя в жертву.

«Получается, что такой человек, конечно, становится несчастливым. Люди, которые не научились любить себя по-настоящему – несчастливы», - заявил Толкачев.

Как сообщала Politeka, Толкачев предложил создать в Украине четвертую ветвь государственной власти.

Также Politeka сообщала, что футуролог Алексей Толкачёв рассказал о том, как повышение уровня культуры изменяет общество в целом.