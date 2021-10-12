Директор Союза потребителей Максим Несмиянов рассказалоб отсутствии безопасности пассажиров со стороны правоохранительных органов в случае инцидента в поезде.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Если мы живем в европейском государстве, то у нашего пассажира должна быть культура, он должен зайти в вагон и аккуратненько сесть. Никого не трогать, не быть навязчивым, не мешать свободе другого человека. И тогда отпадает следующая процедура, что делать проводнику в случае дебоша. Потому что у проводника в идеале должна быть тревожная кнопка для вызова транспортной полиции», - сообщил он.

Несмиянов сказал, что в случае нажатия тревожной кнопки проводником на ближайшую станцию должна прибыть транспортная полиция и разбираться с инцидентом. Но, к сожалению, у проводников нет тревожной кнопки, подтвердил он, и остается только надеяться на других пассажиров и проводника. Надеяться, что в вагоне будет мужчина, который вам поможет, считает он, и не произойдет так, что тот, кто вам помог, не останется потом виноватым.

«Можно понять людей, которые не хотят вмешиваться в конфликты, потому что часто происходит так, что когда ты помогаешь, то потом и получаешь больше всех. Полиция ничего не делает, отсюда и появился этот побочный эффект, что все, кто что хочет, то и творит. Происходит бардак, где никто ни за что не отвечает, а те, кто хочет навести порядок, могут пройти по делу причем как обвиняемые», - резюмировал он.

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