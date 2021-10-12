Журналист Василий Апасов оценил возможные перспективы бывшего спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в политике.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Наверняка у него есть и план, и команда. Впрочем, я не думаю, что это многоходовка – скорее, действия по ситуации», - рассуждает Апасов. По его мнению, Разумков и не планировал ограничиваться двухлетним пребыванием в должности спикера ВР.

К тому же, замечает журналист, сейчас можно видеть, как изменилась ситуация с весны 2019 года: сначала были просто обещания, но теперь - совершенно отличные от них результаты. «Разумеется, тогда никто не мог предвидеть нынешний коллапс, так что здесь многоходовка была бы невозможна», - рассуждает гость программы.

Попутно Апасов комментирует ситуацию и с перестановками в правительстве. В частности, говорит он, нужно менять не отдельных министров, а весь Кабмин. «Правительство – это машина, которая куда-то едет. В ней можно заменять отдельные детали, но цель остаётся прежней: доехать в определённую точку. А та точка, куда едет правительство Шмыгаля – это катастрофа для Украины», - поясняет журналист.

Следовательно, говорит он, Шмыгаль и не может принять этот маршрут в ВР. Как отмечает Апасов, премьер-министр говорит о чрезвычайно быстрых темпах развития Украины, США и Европе не удается оценить. «Для кого это говорится – для идиотов?», - спрашивает гость программы.

Как сообщала Politeka, Апасов рассказал, как можно поставить оценку результатам работы ВР и президента Зеленского.

Также Politeka писала о том, что Апасов рассказал, какие амбиции у Авакова.