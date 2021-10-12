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Буквально недавно ведомство попало в скандал: с обысками пожаловали оперативники Службы безопасности Украины. Управление, которое ранее возглавлял претендент на должность главы Госпотребслужбы Днепропетровской области, подозревают в вымогательстве с предпринимателей региона.

Приходько был начальником фитосанитарного управления с 2016 до 2021 года. Уволился он в феврале. А уже спустя несколько месяцев СБУ заявило о том, что в ведомстве регулярно «доили» предпринимателей, занимающихся импортом. Схема приносила до 100 тысяч гривен дохода. Естественно, обвинять Василия Приходько в коррупции без решения суда нельзя. Но возникает вопрос, как он будет управлять Госпотребслужбой, если в его ведомстве происходили подобные истории?

Вызывает вопросы и декларация кандидата. При зарплате в чуть менее тысячу долларов, Василий Приходько умудрился скопить 750 тысяч гривен налички. При этом, на госслужбе он находится с 2002 года. На всю ту же скромную чиновничью зарплату Василий Приходько обзавелся жилым домом на 77,5 квадратов и шестью земельными участками общей площадью в 55,7 тысяч квадратных метра. Вся недвижимость и земля записаны на супругу и сына однако в декларации чиновник указал, что в семействе зарабатывает он один. Хотя в более ранних декларациях чиновник писал о неком доходе сына с предпринимательскй деятельности, но сколько там зарабатывал Приходько-младший остается загадкой.

Такое состояние вкупе с весьма скромным доходом выглядит весьма интересно на фоне коррупционных скандалов в фитосанитарной службе, которую возглавлял Приходько и вызывает вопросы касательно того, каким он будет главой Госпотребслужбы области.