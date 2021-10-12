Эксперт по государственному управлению Роман Головин рассказал, как спекулянты наживаются на единоличниках, закупая у них урожай.
Об этом он рассказал у себя в блоге.
«Все юридические лица, которые легально принимают зерно, не хотят ни в какой способ иметь дело с единоличниками, которые не зарегистрированы, по крайней мере как субъекты предпринимательской деятельности», - отметил Головин.
По словам эксперта, этой ситуацией пользуются спекулянты и очень дешево закупают зерно, так как высчитывают налоги, которые единоличник должен заплатить, и занижают цену на 30-50%.
«Если вы единоличник и зарегистрированы как субъект предпринимательской деятельности, то, кроме того что у вас снимут НДС, вы должны будете отчитываться в налоговую и вам так же придется платить те же 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора и не забыть заплатить Единый социальный взнос», - подчеркнул Головин.
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По мнению эксперта, наиболее благоприятная форма для ведения самостоятельного хозяйства – это объединение собственников земли. По его словам, Товарищество собственников земли – это кооперация владельцев земли, чтобы администрировать налоги, вести бухгалтерский учет, продавать урожай по той же цене, что и арендаторы.
«Это обеспечивает возможность при полной уплате всех налогов иметь в 2,5 раза больше прибыли», - сказал Головин.
Как сообщала Politeka, Головин рассказал, как происходит перенос земельного участка при аренде.
Также Politeka публиковала слова Головина: Украина никак не может перейти от старого земельного законодательства к новому.