Эксперт по государственному управлению Роман Головин рассказал, как спекулянты наживаются на единоличниках, закупая у них урожай.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«Все юридические лица, которые легально принимают зерно, не хотят ни в какой способ иметь дело с единоличниками, которые не зарегистрированы, по крайней мере как субъекты предпринимательской деятельности», - отметил Головин.

По словам эксперта, этой ситуацией пользуются спекулянты и очень дешево закупают зерно, так как высчитывают налоги, которые единоличник должен заплатить, и занижают цену на 30-50%.

«Если вы единоличник и зарегистрированы как субъект предпринимательской деятельности, то, кроме того что у вас снимут НДС, вы должны будете отчитываться в налоговую и вам так же придется платить те же 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора и не забыть заплатить Единый социальный взнос», - подчеркнул Головин.

По мнению эксперта, наиболее благоприятная форма для ведения самостоятельного хозяйства – это объединение собственников земли. По его словам, Товарищество собственников земли – это кооперация владельцев земли, чтобы администрировать налоги, вести бухгалтерский учет, продавать урожай по той же цене, что и арендаторы.

«Это обеспечивает возможность при полной уплате всех налогов иметь в 2,5 раза больше прибыли», - сказал Головин.

Как сообщала Politeka, Головин рассказал, как происходит перенос земельного участка при аренде.

Также Politeka публиковала слова Головина: Украина никак не может перейти от старого земельного законодательства к новому.