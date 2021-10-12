Эксперт в газовой отрасли Андрей Закревский рассказал, чем вызвана высокая цена на газ в Европе, а также рассказал о роли «Green deal» в мировой политике.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Высокая цена в Европе – это продукт войны США, Германии и Китая между собой. Самый интересный момент, за кем нужно следить, это за «Green deal». Я считаю, что очень круто, когда война пацифицируется с помощью экологии», - отметил Закревский.

По словам эксперта, «Green deal» не даст странам участницам этой войны заиграться и будет их всех возвращать за стол переговоров.

«Эту карту просто перебить невозможно. В тот момент, когда 140 тысяч бельгийцев вышло и сказало: «У нас пробило дамбу, делайте чтонибудь». Это показало, что современная демократия говорит: «Воевать теперь будете вот так», - сказал Закревский.

По мнению эксперта, «Green deal» будет пацифицировать страны с помощью экологии и в какой-то степени регулировать этот конфликт на почве энергоресурсов.

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