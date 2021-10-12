Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.

Это коммунальный телеканал Киев, которым киевляне финансируют из своих налогов!

Напомню, что в бюджете-2021 года «неподкупные» депутаты Киевсовета во главе с «европейским, точнее другом партии Меркель и налогоплательщиком в Германии» Кличко предусмотрели всего...178 миллионов на этот канал Киев и другие коммунальные медиа!

А проект местной целевой программы развития информационно-коммуникационной сферы Киева на 20022-24 годы предусматривает выделение наших уже почти 765 миллионов гривен на поддержку властных СМИ. Из них более 600 миллионов запланировано на канал Киев, радио и интернет-портал!

Как автор закона о разгосударствлении СМИ обращаю внимание правительства тв Нацсовета по телевидению и радиовещанию, что власть Киева, Виннницы ... уже несколько лет не выполняет наш закон и продолжает финансировать за бюджетные деньги и управлять фактически собственными партийными медиа!

Заодно информирую, что канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку в связи с обвинения в использовании бюджетных средств на партийно-мотивированные меры!

Требую, начать процедуру разгосударствления коммунальных сми Киева и других городов, и остановить финансирование из местных бюджетов собственных партийных СМИ главами местной власти.