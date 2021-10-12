Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, о чем должны говорить президент Украины Владимир Зеленский с президентом России Владимиром Путиным и почему Украине не стоит демонстрировать сильное стремление к диалогу.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Президент Украины, будучи в Трускавце, высказался в очередной раз об идее того, что не против встретиться с президентом Российской Федерации… Я думаю, что, с одной стороны, контакты какие-то идут и коммуникация. Но с другой стороны, если верить тем пунктам, которые были обнародованы, мы увидим там обмен послами, восстановление авиасообщения, восстановление экономических отношений. Взаимодействия. Но это, я прошу прощения, с какой стати? Давайте решим важные принципиальные вопросы войны. Оккупированных территорий украинских”, - сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что только после того, как будут решены вопросы войны, можно будет переходить к экономическим вопросам.

“Когда президент Украины открыто, искренне начинает говорить о том, что он хотел бы встретиться, он желает этого, он преследует две цели. Понятно, мы показываем нашим партнерам, что мы готовы к переговорам, мы не за военный сценарий, мы хотим оставаться в этом диалоге, пускай он и неработающий… Но с другой стороны, он открывается и открывает больные точки. По которым потом начинают бить”, - добавил Мусиенко.

По его словам, Украине не стоило бы демонстрировать свое навязчивое желание к диалогу. При этом если бы Украина скрыла информацию о подготовке к диалогу, то Россия использовала бы сокрытие информации против нее.

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