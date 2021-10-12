Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», кандидат философских наук, доцент политологии Владимир Фесенко считает, что в Украине две революции были не из-за социально-экономических причин, а по причинам чисто политическим.

Об этом он рассказал в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла UA».

«Происходил раскол правящего режима, обострились конкретные противоречия, и были такие спусковые крючки, которые будоражили массы. 100 тысяч людей выходили на улицу, или не признавая результаты выборов в 2004 году, или были крайне раздражены тем, как вели себя со студентами в конце ноября 2013 года. Сейчас, если не будет каких-то неожиданных и значимых событий, которые могут резко повлиять на эмоции и настроения людей – врядли будет какой-то взрыв. А вот протесты могут быть», - говорит он.

Если существенно ухудшится социально-экономическая ситуация в стране, это может повлиять на рейтинги президента и правительства. Это тоже известная ситуация.

«Украинцы недовольны низким уровнем жизни, пенсионного обеспечения, ростом цен. После 2014 года добавилась еще одна проблема: война. Она в Киеве и на большей части страны незаметна, но тоже влияет на настроения людей, особенно в тех регионах, которые ближе к зоне боевых действий», - отмечает эксперт.

Но с 2015 года появилась новая проблема, она стабильно входит в тройку самых сложных.

«Существенно влияет на настроения людей тарифная проблема. У Зеленского это почувствовали, они стараются как-то стабилизировать ситуацию, сбалансировать. Недавний меморандум, договоренности с местными властями о стабилизации тарифов - это нормальный рациональный компромисс. То есть они понимают социальные проблемы и пытаются на них реагировать», - комментирует Фесенко.

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