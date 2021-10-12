Значительно выросшая цена на газ отразится не только на тяжелой, но и на пищевой промышленности, что неминуемо приведет к росту цен на основные продукты питания.

Такое мнение на своей странице свысказала народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

Политик уточнила, что даже несмотря на то, что стоимость газа на европейском газовом рынке уменьшилась почти вдвое, для украинского бизнеса она уже неподъемна.

«И это отразится не только на тяжелой промышленности, но и на пищевой. Сахарозаводы, хлебопекарни, тепличное хозяйство – везде газ широко используется. И он уже под 40 гривен за кубометр, что в разы дороже, чем год назад. При этом бизнес жалуется, что прошлогодняя выручка не покрывает им даже газа по 30 грн на этот год», - отметила она.

Народный депутат подчеркнула, что с такими ценами на газ естественно подорожает и вся продукция.

«Уже сейчас прогнозируют, что курятина к концу года станет дороже на 5-10%. Яйца, цена которых в закупке сейчас 22-23 грн, к декабрю будут стоить по 29-30 гривен за десяток. Хлеб, сахар, подсолнечное масло, молочные и мясные продукты, тепличные овощи – все взлетит в цене», - отметила она.

По мнению политика, если по итогам августа инфляция в Украине была 10,2%, то к концу года она может вырасти до 14-15%, поэтому власти сейчас необходимо задействовать весь возможный арсенал для сдерживания инфляционных процессов.

«Значит, надо думать не о политической целесообразности и должностях, а в первую очередь – о рыночных и административных мерах для сдерживания инфляции и задействовать для этого весь возможный арсенал. Пока же действия власти способствуют росту числа бедных, а не борьбе с бедностью», - резюмировала Татьяна Плачкова.