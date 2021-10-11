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В скандал с проблемным кредитом "Укрэксимбанка" и главой правления финучреждения Евгением Мецгером искусственно пытаются втянуть президента Украины Владимира Зеленского, заявил нардеп от "Слуги народа" Валерий Стернийчук в своем Facebook.



"Не перестает удивлять история, которая в последнее время обсуждается вокруг кредита, выданного "Укрэксимбанком" и председателем правления Мецгером, в которую пытаются втянуть президента. Определенные лица считают, что такой кредит без его согласия не могли выдать. Общественными активистами мне были предоставлены интересные данные, говорящие про имена тех, кто пиарится через медиа на этой теме и хочет вмешаться в работу правоохранительных органов в интересах эстонца Хиллара Тедера. Да, они подробно рассказали обо всем, что случилось в государственном "Укрэксимбанке". Кредит, выданный банком под залог торгового центра Sky Mall. Да-да, тот самый Sky Mall, корпоративный конфликт вокруг которого продолжается более 12 лет. Да-да, тот самый председатель правления Мецгер, который сложил полномочия руководителя на время проведения проверки (на момент публикации новости Мецгер уже написал заявление об увольнении. – "ГОРДОН") и которому правоохранительные органы предъявили подозрение", – написал Стернийчук.



После анализа ситуации он заявил, что все случившееся – это "хорошо спланированная акция эстонского гражданина Хиллара Тедера и его адвоката Егора Бодрова".



"Сам Бодров также успел прославиться громкими историями из прошлого, был подозреваемым в нескольких уголовных производствах, находился в СИЗО. Цель акции – простая человеческая жадность и стремление обогатиться. Сам Бодров говорит несколько проще – "заработать побольше". Это утверждает сам Бодров на пленках, которые мне были предоставлены, и я их публикую", – сообщил нардеп.



В своем посте он перечислил, кого Бодров упоминает на записи как своих партнеров или тех, с кем он находится в отношениях.



"1. Игорь Валерьевич (очевидно, Коломойский). По словам Бодрова, предлагает ему $700 тыс. Не совсем понятно, о какой из сторон ходатайствовал Игорь Валерьевич.

2. Неустановленные судьи районных судов и апелляционного суда, принимавшие решения по "просьбе" Бодрова.

3. Сотрудники правоохранительных органов то открывают дела, то закрывают по команде Бодрова.

4. "Кенты" Бодрова – они же сотрудники государственного банка, передают ему какую-то важную информацию.

5. Какой-то неидентифицированный Паша, который предложил Бодрову $2 млн за то, чтобы тот продался [киевскому бизнесмену Андрею] Адамовскому, но Бодров посчитал, что этого мало.

6. Много раз упоминаются Адамовский и сам Тедер, между которыми возник корпоративный конфликт много лет назад.

7. Много каких-то юристов, обслуживающих интересы различных сторон этого конфликта", – написал Стернийчук.



Политик добавил, что из пленок делает вывод: Бодров, действуя в интересах своего заказчика, искусственно раздувает частный конфликт и передает эту информацию политическим оппонентам президента.



"Все это доказывает, что политика – штука неоднозначная и опасная. Как я понял, этих записей много и правоохранительные органы очень подробно занимаются участием Бодрова в этой истории... Уверяю, что все эти материалы я передам лично генеральному прокурору Ирине Венедиктовой для соответствующих процессуальных решений и принятия мер. Аудиозапись – в моем Telegram-канале", – подытожил народный депутат.