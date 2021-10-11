Киевский центр Национального Корпуса сообщил, что 12 октября в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Украинские Новости» состоится пресс-конференция, посвященная заключенным ветеранам и патриотам.

Об этом говорится в Telegram-канале киевской ячейки Национального Корпуса.

«Уже завтра, 12 октября, Нацкорпус проведет в Киеве пресс-конференцию, посвященную людям, которые попали под репрессии», - сказано в сообщении.

Также в Telegram перечислены спикеры, которые будут на пресс-конференции. Среди них - Сергей Тамарин, юрист, ветеран «Азова», фигурант «дела Сивохо», руководитель киевской ячейки Нацкорпуса, модератор; Эдуард Вербинец, адвокат «дела Сивохо» и ветеранов полка «Азов» Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша; Дмитрий Корчинский, глава партии «Братство», драматург; Андрей Наход, адвокат Семена Семенченко по делу «ПГК Семенченко»; Муслим Чеберлоевский, командир батальона им. Шейха Мансура; Виталий Коломиец, адвокат батальона им. Шейха Мансура; Анастасия Перепелкина, представитель ОО «Воинское братство непокоренных».

И уже завтра, сообщают представители Нацкорпуса, люди смогут услышать правду. «Завтра вы сможете услышать их всех. Приглашаем представителей СМИ – страна должна знать правду!», - заявлено в публикации.

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