Политолог-международник Максим Яли рассказал о том, что Владимир Зеленский намерен встретиться с российским президентом и предположил, какую повестку дня могут предложить стороны.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Прежде всего эксперт напоминает, что во время брифинга в Трускавце президент Украины вновь заявил о намерениях встретиться с Путиным. «Если не в Нормандском формате, то в режиме тет-а-тет. Этот тезис он повторил несколько раз», - подчеркивает политолог.

По его словам, Зеленский также указал на то, что результаты встречи могут оказаться неожиданно позитивными и для Украины, и для России, но последняя своими действиями делает невозможной встречу в принципе. Эксперт рассказывает, что Кремль оперативно ответил на это заявление и недавно опубликовал в «Коммерсанте» свою повестку дня. Он говорит, что Россия со своей стороны готова обсуждать вопрос восстановления дипломатических отношений и взаимного возвращения послов, также вопросы экономического характера, в частности снятие ограничений и санкций, восстановление транспортного сообщения, подготовку соглашения о транзите после 2024 года, а также поддержание мирных договоренностей с «ЛДНР».

По мнению Яли, ничего нового в этом списке нет. «Украине опять навязывают прямые переговоры с оккупационными администрациями, а Россия из участника войны становится миротворцем. В отличие от Кремля, на повестке дня у Зеленского другие вопросы», - говорит политолог. В частности, он называет такие вопросы, например, прекращение обстрелов, освобождение пленных, открытие КПВВ, разминирование территории Донбасса, обсуждение ситуации с оккупированными украинскими территориями.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, почему встреча Путина и Зеленского по российскому порядком дня зависит от цен на газ.

Также Politeka писала о том, что Яли оценил перспективы Разумкова.