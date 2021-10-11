Журналист Василий Апасов рассказал, каким образом можно поставить оценку результатам работы Верховной Рады и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”

“Помните, как Зеленский сказал сколько он ставит оценочку себе и сколько он ставит оценочку Верховной Раде. Которая работает на 3 с плюсом, а он на четверочку, или как он там сказал. Так ребята, я понимаю как оценивать Верховную Раду. И каждый украинец понимает. Открываете холодильник, там лежит какое-то количество продуктов. В кошельке у вас какое-то количество денег. Платежка вам приходит с цифрой, когда вы за сердце не хватаетесь. Вот это нормальная работа Верховной Рады. Если этого не происходит, значит плохая, значит троечка. А как президента оценивать?”, - сказал Василий Апасов.

Он отметил, что у президента есть конкретный перечень задач, которые он должен решать на своей должности.

“Это в основном связано с международкой. Ну давайте посмотрим на наши успехи на международной арене. Не будем мы брать сейчас Российскую Федерацию, тут понятно все. Как мы дружим с Беларусью? Как мы дружим с Венгрией? Как мы дружим с Румынией или Молдовой? Чаусов перебрасываем туда-сюда. Единственные, с кем мы не поссорились, это дельфины в Черном море. Все. Сейчас еще с Грузией поссоримся, а то мы Саакашвили себе устроили, а они с нами еще общаются”, - добавил Апасов.

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