Директор Украинского института политики политтехнолог Руслан Бортник дал свою оценку вероятности переизбрания президента Владимира Зеленского на второй срок.

Своё мнение он высказал в эфире программы Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Исходя из нынешних реалий, я бы дал 60 шансов против 40, что Зеленский не будет избран на второй срок. Но это если он пойдёт на выборы не раньше 2023 года. Если раньше, тогда шансов у него чуть больше. Зеленский выигрывает в сравнении со старыми политиками, но на них никто ставку не делает. По крайней мере, никто из серьёзных игроков. Необходимо просчитывать разные варианты: например, что Порошенко поддержит Кличко, и тот окажется во втором туре с более высоким уровнем доверия, чем у Зеленского. Или какие-то лидеры могут сплотиться вокруг Разумкова», - говорит эксперт.

По его мнению, возможны и многие другие варианты.

«На президентские выборы может выйти какой-нибудь врач или военный при поддержке сильных политиков. Я даже знаю фамилии этих врачей и военных, но не хочу называть их раньше времени. А для любого президента поход на второй срок – это бой с тенью, бой со своими невыполненными обещаниями», - считает Руслан Бортник.

Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что даже для президента страны использование оффшоров не является нарушением законов.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Бортника, новый закон не представляет реальной угрозы для олигархов.