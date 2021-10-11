Об этом сообщается на официальном сайте Государственной экологической инспекции

В период с 1 по 7 октября терорганы ГЭИ осуществили 741 проверку, составив 882 протокола об административных нарушениях и рассчитав 9,5 миллиона гривен убытков за нарушение природоохранного законодательства.

Об этом пишет znaj.ua.

Наибольший вред окружающей среде был нанесен за незаконную добычу песка строительного и песчано-гравийного сырья неустановленными лицами на землях водного фонда реки Малый Сирет в Черновицкой области. Убытки составили почти 2,7 миллиона гривен. Материалы направлены в правоохранительные органы.

Еще 1,2 миллиона гривен убытков рассчитали инспекторы Полесского округа за незаконную рубку 120 сырорастущих и сухостойных деревьев за пределами населенного пункта села Кидры на Ровенщине. Материалы направлены в Вараський районный отдел полиции ГУНП в Ровенской области для установления виновных лиц и внесения сведений в ЕРДР.

Почти 1 миллион гривен предъявлено для возмещения КП "Днепроприродресурс". Предприятие осуществило снятие почвенного покрова без специального разрешения на территории Елизаветовского сельского совета на Днепропетровщине. Материалы проверки направлены в ГУНП в Днепропетровской области.