Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий прокомментировал ситуацию с сексологиней Святославой Федорец и поддержал женщину за ее позицию.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Хочу выразить свою поддержку этой смелой женщине, заместителю директора Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины, которая не боится в условиях давления левых в СМИ открыто выражать собственное экспертное мнение», - говорит Билецкий.
Кроме этого, лидер Нацкорпуса обращает внимание на определенные двойные стандарты. По его словам, ученых, которые выражают свое мнение о влиянии ЛГБТ, могут записать в «враги общества».
Как отмечает руководитель центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин, некоторые люди прибегают к преследованиям тех, кто не разделяет их систему ценностей.
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«Поддержка и уважение Святославе Федорец за ее позицию. Так сложилось, что здоровые ценности нужно сегодня защищать!», - говорит руководитель центрального штаба Нацкорпуса.
Как сообщала Politeka, Нацкорпус провел военно-патриотический фестиваль «Я - молодой патриот Украины» в Киеве.
Также Politeka писала о том, что Нацкорпус собирает 6 тысяч подписей под петицией об афганских беженцах.
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