Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал, какие последствия будет иметь офшорный скандал на президента Украины Владимира Зеленского и почему Офис президента должен был прокомментировать ситуацию.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Руслан Бортник отметил, что наличие офшоров у президента Украины Владимира Зеленского не является нарушением закона.

“Если даже президент получал эти деньги, не будучи еще президентом, в качестве оплаты за свою продукцию, которую они размещали на “1+1” — в этом нет большого криминала. Это больше политические издержки. Там, если говорить с юридической точки зрения, это все абсолютно не имеет состава преступления. Правоохранители должны расследовать другие вопросы. Во-первых, владеет ли до сих пор этими офшорами не только Зеленский, но и его окружение”, - сказал Бортник.

По его словам, многие люди из окружения президента являются госслужащими. Поэтому, если у них есть офшоры — то это нарушение закона.

“Внесено ли все это в декларацию? Получает ли Зеленский или семья Зеленского до сих пор дивиденды от этих компаний офшорных. Если получает, то означает, что его выход из собственности в этих офшорах фиктивный. Если получает — они должны быть декларированы. Вот это должны расследовать с юридической точки зрения. С политической, конечно привязка имени Зеленского, Баканова и всех остальных к двум токсичным темам… Бьет по репутации. Будет отравлять рейтинги внутри страны”, - добавил Руслан Бортник.

Он отметил, что офшорный скандал не приведет к надлому, но будет постоянно отравлять рейтинг и все будут рассматривать инициативы политиков в контексте офшоров.

“Оно будет отравлять рейтинги Зеленского, как отравляло в свое время Порошенко “Panama Pepers”. И это очень серьезно бьет по репутации Зеленского за рубежом…”, - подчеркнул Бортник.

По его словам, Офису президента не надо было замалчивать тему офшоров, поскольку она очень сильно распространилась.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев заявил, что оффшорный скандал не будет иметь последствий: “Совокупность различных факторов может отразиться”.

Также Politeka сообщала, что Михаил Чаплыга заявил о “хоромах” политиков, что в больницу это не переделаешь.



