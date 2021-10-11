Представители партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» вливаются в ряды партии «УДАР Виталия Кличко». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на экс-депутата Андрея Денисенко и собственные источники.

В частности, в Днепропетровской области руководителем штаба партии «УДАР» назначен экс-глава облсовета, действующий депутат от «Слуги народа» в Днепропетровском облсовете Святослав Олийнык. Городской штаб возглавил депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Кирилл Нестеренко.

По словам экс-депутата Андрея Денисенко, публичных представлений на месте не было. При этом он добавил, что на совещаниях в центральном штабе «эти двое участвуют как региональные руководители и проходят в этой роли в соответствующих штабных документах уже с середины сентября».