Глава правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр рассказал об ответственности инвесторов перед покупкой первичного жилья с учетом всех рисков и востребованности жилья в больших городах Украины.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Тетяною Резвин.

«Покупка квартиры - это комплексный подход, здесь надо взвешивать очень много факторов и категорий рисков. Надо учитывать репутационные риски застройщиков, то есть надо рассматривать застройщика в комплексе, сам строительный комплекс и каждый дом в отдельности. На самом деле надо изучить очень много вопросов и только после этого вкладывать деньги в стройку. Можно обратиться за консультацией юриста в этих вопросах, которая на самом деле не так дорого и стоит», - подчеркнул он.

Кудояр сказал, что если инвестор боится за свои деньги и не готов рисковать, то, конечно, стоит обратиться в юридическую фирму за достойной консультацией. Однако, по его мнению, недвижимость в Киеве недооценена и должна стоить дороже. Потому что если старая квартира в Вене стоит миллион двести тысяч евро, подтвердил он, то точно такая же квартира в Киеве будет стоить четыреста тысяч долларов.

«Если взять города миллионники в Украине, то там ситуация такая же, как и в Киеве. Отличается только тем, что если взять Киев и пригород, то там строится около 500 домов и комплексов, а это очень много. А в Харькове, Днепре и Одессе там строится чуть-чуть меньше, поэтому спрос на квадратный метр чуть-чуть больше. Рынки там естественно отличаются, а цены немного дешевле, чем в Киеве. Но жилье по всей Украине пользуется спросом, и в больших городах покупают очень много недвижимости», - резюмировал он.

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