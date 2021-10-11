Политолог Александра Решмедилова рассказала, к каким политическим изменениям может привести смерть народного депутата Антона Полякова и почему это может стать причиной кадровых изменений в Верховной Раде.

Об этом она сказала в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”

Александра Решмедилова заявила, что внезапная смерть Антона Полякова внесла некую суматоху в политическую ситуацию в стране.

“Ситуация достаточно многоуровневая. То, что мы стоим на пороге изменения ландшафта Верховной Рады — это однозначно. Объясню почему. Смерть Полякова внесет изменения, кроме тех довыборов, которые у нас будут по округам Колыхаева и Скичко (в Херсонской и Черкасской областях, - ред.). Поляков мажоритарщик. Это 206 округ, Черниговская область. Со временем этот округ тоже будет вакантным и там начнутся свои баталии”, - сказала Решмедилова.

По ее словам, “Слуги народа” активно обсуждают тему того, что на смене спикера Верховной Рады все не закончится.

“Это не решение тех проблем, которые накопились в исполнительной власти. А значит мы на пороге кадровых изменений и в Кабмине. Поговаривают, что туда хотят отправить, делегировать часть “Слуг народа”. То есть, это будут не просто игроки из других политических клубов или так называемые технократы, это, скорее всего, будет квота “Слуг”, - добавила политолог.

Она отметила, что если часть “Слуг народа” перейдет в Кабмин, то в самой Верховной Раде появятся новые депутаты.

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