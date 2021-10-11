В сети показали очень интересное видео для автолюбителей. На видеофайле можно увидеть, как мужчины собрались и поехали за заброшенными советскими автомобилями, чтобы их "оживить".

Как пишет Hyser.ua, соответствующее видео разместили на YouTube-канале "Олег Соболев".

Один мужчина решил показать свою очень интересную жизнь. Можно увидеть, как он со своими друзьями поехал забирать старые и прогнившие «Запорожцы», чтобы их снова завести и проехаться.

Стоит отметить, что очень много автолюбителей подписано на канал Олега Соболева. Они активно наблюдают за его всеми видеороликами, чтобы посмотреть на разнообразные эксперименты.

Нужно подчеркнуть, что видео с "Запорожцами" оказалось довольно интересным. Люди, которые принимают в нем участие, – настоящие мастера своего дела.

Многочисленная аудитория, которая посмотрела данный видеоролик, не забыла о себе напомнить и принялась оставлять отзывы под публикацией Олега.

"Сверху слева вариатор под катушкой зажигания. Перемкнуть отвёрткой. и дать - запуск! ( часто спираль сгорала). Система как и на М -412 / 408 Москвичи", "Удачи, Олег) Волга у Сани - бомба))", "Давайте ребята, я в вас верю!!! Будет весело", "Красавци так держать , молодцы", "Ура, я ждал", "Как будто там побывал отмосфера у вас супер", "Годный контент подъехал. Пора чайник греть!)))", "мы брали запорожец который 30 лет простоял в гараже я теперь всем говорю нужно ставить только новый акебе иначе если акебе старый то запорожец может не завестись даже и с толкача", "Ты не отравился, ты переел их", "Круто", "Мужик красива живёт", "Заводят хе. за щеку, а мотор запускают! Смысл крутить стартером полчаса? Посмотрите поплавковую камеру, выставите зажигание, свечи прокалите.... Как говориться не знаешь броду, не суйся в воду!", - оставляют отзывы пользователи сети.