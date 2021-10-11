9 октября в Киеве состоялся военно-патриотический фестиваль «Я – молодой патриот Украины!», приуроченный ко Дню защитника и защитниц Украины.

Об этом было сообщено на официальном сайте Национального Корпуса.

«Вчера состоялся военно-патриотический фестиваль «Я – молодой патриот Украины!», который проходил на территории Деснянского района по инициативе Управления по делам молодежи и спорта. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника и защитниц Украины, что отмечается 14 октября», - говорится в публикации.

Как указано в публикации, кроме соревнований и выступлений на фестивале также состоялись соревнования между школами Деснянского района. В публикации сказано, что команды соревновались в обращении с оружием, туризме, радиосвязи, первой домедицинской помощи, прохождении полосе препятствий и в других дисциплинах.

«Украинцы после стольких лет войны хорошо осознают, что вопрос патриотизма и желание защищать свое государство – весомые составляющие национальной безопасности. Поэтому восстановление мощной системы военно-патриотического воспитания является важной составляющей для дальнейшего становления молодого украинского государства. И важно это, прежде всего, для украинской молодежи, которая все эти годы так же чувствует и формирует свое отношение к российско-украинской войне», - подчеркивается в публикации.

На сайте сказано, что во время мероприятия было представлена 21 локация, также отдельной частью фестиваля стало поздравление военного оркестра.

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