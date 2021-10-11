Уже прошло 100 дней, как в Министерство зашла новая команда МВД. Новому министру даже не понадобилось 100 дней, чтобы представить план. Он это сделал на 50 день, пишет Znaj.

За это время из немногочисленных интервью стало точно понятно, какие именно хотят предложить обществу изменения и как будут укреплять доверие.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в своих интервью подробно рассказал о ряде шагов, которые должны укреплять доверие общества к МВД. Мы собрали эти шаги и представляем читателям.

Проект «видео-офицер»

Один из ключевых проектов, который должен изменить отношение украинцев к правоохранительной системе, по мнению новых руководителей МВД – это видео-система Custody Records.

Этакий "видео-офицер". Система видеомониторинга имеет целью изменить территориальные участки полиции до неузнаваемости. Видеокамеры должны появиться почти на каждом шагу, изменится и сам подход к зитраманих и его общение с адвокатами. Больше не будет традиционного «дежурного», который постоянно занят и неизвестно чем занимается, но лишь он является звеном между людьми и следователями. Людей будут встречать, предоставляя соответствующий сервис. Задержанных будет допрашивать специальный офицер по соблюдению прав задержанных, который сразу уточнит были ли разъяснены права задержанному, нарушали ли его права.

Цель, которую поставила перед собой новая команда, вводя систему «Видео-офицера» – минимизация нарушения прав человека во время задержания и вместе с этим страхования полицейских от возможных ложных обвинений в противоправных действиях.

«Уже пилотные версии этих программ помогли нам спасти жизни трех человек. С помощью быстрого реагирования офицеров и видеомониторинга – предотвратили самоубийство в Ровенский области, Киевской и Луганской», - говорит Евгений Енин.

Приложение для фиксации нарушений ПДД

Пожалуй одна из самых уникальных инициатив – это внедрение приложения с помощью которого можно фиксировать нарушения правил дорожного движения самими водителями. Будет работать это приложение, как и GPS-навигатор, правда с дополнительной функцией оповещения о нарушении правил дорожного движения. Что интересно, предлагается предоставить возможность получать долю от штрафа тем водителям, которые посодействовали в наказании нарушителя.

«На первом этапе может идти речь о проезде на красный свет, нарушение правил проезда железнодорожных переездов или проезд через двойную полосу и так далее», - говорит Енин.

Полицейский офицер общины

Первые шаги внедрения этой инициативы уже дают свой результат, уверяют в министерстве, происходит рост доверия с 40% до 70%, который уже работает в конкретной местности. Здесь министерство выступает дружественным советчиком и помощником в создании таких офицеров общины.