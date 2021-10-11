Политолог-международник Максим Яли объяснил, почему не состоится встреча Зеленского и Путина по российской повестке до тех пор, пока в украинских газовых хранилищах остаётся газ.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар» .

«В Кремле с удовольствием наблюдают галопирующую инфляцию цены на газ в Европе. Там прекрасно осведомлены, что в украинских газовых хранилищах недостаточно газа на весь отопительный сезон, а «Нафтогаз» отстает по срокам закачки в газовые хранилища», - заявил Яли.

Он отметил, что они также понимают, что у нас нет долгосрочных контрактов и мы покупаем по ценам европейской биржи, и пытаются использовать этот традиционный рычаг давления на Украину, которым они пользовались все 30 лет независимости. По словам политолога, роль этого рычага лишь возрастёт после запуска Северного потока-2.

Яли объяснил, что поддержание высоких цен на газ в Европе из-за отказа увеличить прокачку через украинскую ГТС имеет целью заставить сесть за стол переговоров Зеленского с лидерами оккупационных администраций, а также возобновить прямые поставки российского газа в Украину.

«Мы и так приближаемся к сакральной для Украины дате начала обоих Майданов. Поэтому конец ноября, когда уже начнут приходить платёжки за отопление, будет для Зеленского крайне сложным периодом. И так подставляться и лезть в петлю на радость Порошенко и Путину сейчас он точно не станет», - считает Яли.

По его мнению, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от погоды и насколько холодной будет зима. Также, добавил политолог, не менее важно, как быстро Норвегия сможет восстановить бесперебойные поставки собственного газа и ликвидировать тот дефицит газа, который возник на европейском рынке в последние месяцы.

«Пока остаётся газ в украинских газовых хранилищах, встреча Зеленского с Путиным по российской повестке точно не состоится. А дальше ситуация будет зависеть от того, какие цены будут на газ на европейском рынке», - отметил Яли.

Как сообщает Politeka, ранее юрист Марина Ставнийчук отметила важность для Украины поддержки со стороны Генеральной ассамблеи ООН .