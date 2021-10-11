Настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана Украинской Православной Церкви протоиерей Сергий Ющик рассказал подробнее о процессе литургии.
Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».
Прежде всего настоятель отмечает, что поминать живых и мертвых литургией - это действительно важная традиция. «Это не просто литургическое придание, а живая необходимость нашей жизни», - подчеркивает он.
Как объясняет Ющик, литургия повторяет жизненный путь Иисуса в священнодействиях. Он добавляет, что нужно помнить жертву, на которую пошел Христос, а потому в священнодействиях проходит вся его жизнь от рождения и до распятия.
Далее священнослужитель подробнее рассказывает о самом процессе литургии. По его словам, живых и мертвых вспоминают во время проскомидии, тогда часть из просфоры кладут на святой дискос и просят благодать Святого Духа, явления части тела господнего. «Возле хлебного агнца возлагается маленькая частица из каждой просфоры с поминанием имени живого или усопшего и не только возлагается возле этого агнца, но и по окончанию конца литургии все эти частицы с поминанием и живых, и усопших водружаются в святую чашу с кровью Господней», - говорит протоиерей.
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Также Ющик отмечает, что во время молитвы человек не просто произносит имя: священнодействие происходит и на визуальном уровне, ведь за каждого нужно погрузить частицу в кровь Господа и попросить его омыть грехи.
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