Бывший глава Черкасской ОГА, общественный деятель Роман Боднар заявил, что цены в Украине не обязательно должны быть рыночными, а рыночный принцип не следует считать абсолютным.
Его заявление прозвучало в программе «Романенко. Беседы».
«Сейчас у нас экономическая политика уже переходит в разряд религии – рынок стал идолом. Мы отключаем мышление. Если ты не веришь в рынок, значит, ты коммунист, социалист, или ещё что-то плохое. Но на самом деле такой подход уже не работает ни в Европе, ни в США. Согласно исследованиям современных экономистов, только 20 процентов американской экономики работают по законам классического рынка. В отношении всего остального есть регулирующие акты. Я за то, чтобы все были в равных рыночных условиях, но у нас есть своя специфика. Юниор не может выйти на ринг против чемпиона мира по боксу», - считает гость программы.
Он уверен, что украинское государство должно защищать свою экономику.
«Рынок – это вопрос не столько экономики, сколько безопасности, в частности энергетической. Если государство не собирается регулировать рынок, то зачем нам такие затраты на него? Адепты свободного рынка говорят: если в Европе такая цена на газ, то и у нас должна быть такая же. Но европейцы, лишённые возможности добывать собственный газ, вынуждены покупать его по рыночной цене. А у нас иная ситуация», - отмечает Роман Боднар.
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Как сообщает Politeka, ранее экономист Юрий Атаманюк прокомментировал ситуацию в мировой экономике.
Также Politeka сообщала, что, по словам политолога Тараса Загороднего, украинцам продают газ по завышенной цене.