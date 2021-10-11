Одной из главных причин рекордной инфляции в Украине – по итогам сентября она достигла 11% в годовом измерении – стали кражи из Государственного резерва, из-за которых в прошлом году страна потеряла 97% своих продовольственных запасов, - утверждает авторы публикации «Мыши Шмыгаля» на сайте From-Ua.

Еще одна составляющая резкого повышения продовольственных цен, как сообщается в материале, – ошибки в энергетическом секторе: низкая заполненность подземных газовых хранилищ и практически полное отсутствие угля на складах, из-за которого уже сегодня, в преддверии отопительного сезона останавливаются некоторые ТЭС.

Журналисты издания подчеркивают, что разворованные в свое время склады Госрезева, когда государство потеряло свыше 800 млн гривен, не позволяют сегодня властям проводить так называемые продовольственные интервенции, благодаря которым правительство могло бы удерживать цены на некоторые, особенно социально значимые товары.

По их данным, к схемам по опустошению складов Госрезерва причастно близкое окружение премьер-министра Дениса Шмыгаля: министр Кабинета министров Олег Немчинов и недавно назначенный на свою должность заместитель госсекретаря Кабинета министров Константин Марьевич – его земляки, находящиеся на постоянном контакте с руководителем правительства.

Именно с личной заинтересованностью Шмыгаля авторы расследования связывают отсутствие установленных виновников неправомерных действий – несмотря на активность правоохранителей в этом направлении.

Также авторы расследования утверждают, что нестабильная ситуация на отечественном энергорынке подстегивают и без того подрастающие цены. Украина не смогла в достаточной мере заполнить наши подземные газохранилища, а также мы подходим к отопительному сезону с предельно низкими запасами угля – они втрое ниже прошлогоднего уровня. При этом журналисты сообщают: генерирующие компании останавливают производство и сигнализируют, что топлива у них осталось на несколько дней работы.

«Неблагоприятная ситуация ставит нашу страну перед нелегким выбором: возобновление импорта электроэнергии из России или внеплановые отключения света, - резюмирует автор. - Одним словом, повторение всего того, что мы уже однажды пережили, но из-за коррупции в окружении премьер-министра Дениса Шмыгаля имеем все шансы второй раз войти в эту же реку».



