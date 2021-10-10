Надя Дорофеева решила разобрать свой гардероб и избавиться от ненужных вещей, в результате артистка осталась без штанов. В прямом смысле этого слова. Фото без нижней части аутфита звезда опубликовала в своем микроблоге.

Об этом сообщает Hyser.

Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала в своем микроблоге пикантное фото. Звезда решила разобрать свой гардероб и избавиться от ненужных вещей. В результате она осталась без штанов. В прямом смысле этого слова.

"Мне трудно расставаться с вещами, хотя могу некоторые не надевать по 5 лет! Недавно задумалась, что не нужно бояться прощаться с одеждой, которую не носишь: отдавать другим людям, обмениваться с подругами, вообще круто раз в сезон разбирать свой гардероб. Вот и разобрала"- написала супруга Владимира Дантеса в соцсети.

Этот пост Надя сопроводила весьма пикантным снимком. Позировала артистка в изножье кровати, приняв соблазнительную позу. Одета при этом исполнительница была в черно-белую толстовку от бренда Puma и белые трусики. Нижняя часть аутфита отсутствовала, поэтому фолловеры смогли оценить длинные и стройные ножки своей любимицы, а также ее плоский животик и тонкую талию. Свои волосы, которые исполнительница недавно выкрасила в темный оттенок, Надя оставила распущенными.

Фото вышло весьма пикантным и соблазнительным. Не удивительно, что оно собрало массу комплиментов от поклонников звезды. Впрочем, нашлись и те, кто посоветовал Наде не оголяться так часто в соцсети. Некоторые фанаты уверены, что Дорофеева может привлечь новых фолловеров в свой микроблог с помощью своего таланта и новых песен, а не обнаженными частями своего тела.

"Не уподобляйся профурсеткам", "А это такой прикол, часто выставлять труселя", "А зачем в трусах?", "А труселя, что жалко подругам отдать?", "Всё отдала. Осталась в одних трусах!", "Розчарування...Ви талановита дівчина, труси не треба віддавати", - написали под фото фолловеры.