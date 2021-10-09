Об этом заявила блогер Ирина Медушевская на своей странице в Facebook, передает Odessa.online. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

По мнению блогера, мэр долгое время держал город под украинским флагом.

Избрание меры пресечения мэру Одессы – это не борьба с Трухановым, а ещё один шаг навстречу Новороссии. Об этом заявила блогер Ирина Медушевская на своей странице в Facebook.

По её словам, именно Геннадий Труханов долгое время держал Одессу под украинским флагом и не «сдал» город. Все это время одесситы были спокойны, чего нельзя сказать о ситуации на сегодняшний день.

«Это еще один шажок, или ползок, к Новоросии, которая, как мы думали, приказала долго жить еще в 14-м. Рано мы радовались! (…) Очень мы важный Город для Украины. Если его сдать под Новороссию — капец всей стране», — заявила Медушевская.