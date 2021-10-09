В сети обсуждают фото Юрия Шатунова с известной российской телеведущей. Пока жена артиста ждет его с детьми в Германии, он весело проводит время в России. Кто же это с ним на фото?

Как пишет Hyser.ua, Юрий Шатунов уже много лет живет в Германии. Там у музыканта есть семья: жена Светлана и двое детей (сын Дэннис и дочь Эстелла). После оглушительной популярности в России артист рад спрятаться от посторонних глаз за границей, где его не узнают на улицах, а журналисты не преследуют его семью.

Однако артист часто бывает на родине. Он продолжает свою гастрольную деятельность по городам России. Не удивительно, что дома Шатунов бывает очень редко, и гораздо чаще его можно встретить в Москве.

Удивительно, но супруга не ревнует певца ни к фанаткам, ни к его работе. Она оставила карьеру юриста, чтобы заниматься воспитанием детей. Светлана понимает, что гастроли и фанатки – неотъемлемая часть работы ее мужа.

Однако кроме фанаток браку Юрия и Светланы могут угрожать и другие женщины. Например, незамужние звезды российского шоу-бизнеса.

Так, на личной страничке Шатунова в Instagram появился совместный снимок музыканта с очаровательной брюнеткой. В девушке на фото не все сразу смогли узнать популярную телеведущую Анфису Чехову. Теледива за последнее время заметно похудела и похорошела. Кроме того, звезда экрана сменила имидж. Она отказалась от длинных локонов в пользу модной короткой стрижки, которая очень ей к лицу. Отметим, что Анфиса сейчас свободна, после развода с мужем она сама воспитывает сына Соломона, которого ласково зовет Соликом. Несмотря на неудачи в личной жизни, Чехова не оставляет надежду встретить свою настоящую любовь.

Кстати, главное достоинство Анфисы – женственная фигура с пышными формами – на этот раз осталась за кадром.

«Красота Спасёт Мир )) !!!» - такую краткую надпись оставил Шатунов под совместным селфи с теледивой.