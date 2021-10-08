Правозащитник Богдан Хаустов в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры» рассказал о том, как реклама с участием «звезд» заманивает граждан на «легкие кредиты».

Многие не понимают, что в этих 500 гривен «даром» из рекламы – самая главная загвоздка, отмечает правозащитник.

«На самом деле эти деньги пускай пойдут лучше человеку как мотивация, чем маркетинговой компании, чем посреднику, еще кому-то. Они так не платят за рекламу посреднические деньги, и так отдают их просто человеку в виде кэшбека. Какая разница? Он потом еще возьмет, и еще, потому что это как наркотик. Главное – дать человеку попробовать, он втягивается, видит, что это просто, и уже сам, не замечая, набирается кредитов», - рассуждает правозащитник.

Он описывает привычную схему кредитной истории.

«Когда сниму – погасить первый кредит. Взял два, чтобы погасить первый и еще потом погулять. Потом взял в третьей, четвертой компании. Об этом часто отписывает Нацбанк, они называют этих людей финансово и юридически неграмотными. Они пытаются бороться за финансовую грамотность, именно пытаются. В то же время на сайте Нацбанка написано: письменный договор приравнивается к электронному договору. Если вы не прочитали условие – извините, вы балбес», - говорит Хаустов.

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