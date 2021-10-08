Политический аналитик Руслан Бизяев в новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева рассказал, в чем заключалась задача Минских соглашений.

«Задача Минска-2 заключалась не в том, чтобы он был подписан и реализован, а в том, чтобы он не был реализован никогда, и чтобы это вечное противостояние оставалось. Именно поэтому я говорю, что эту конструкцию, этот Гордиев узел можно развязать, выполнив политическую часть Минска, которая является сердцевиной этих соглашений. Но выполнение политической части Минска сразу же вызовет внутренний взрыв в Украине и это прекрасно понимают здесь сторонники Минских соглашений и их противники», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что разговаривал со многими людьми, которые разбираются в этой теме и все в один голос говорили, что Минские соглашения выполнены не будут. Они говорили по каким причинам они не будут выполнены, подтвердил он, при этом весь цинизм заключался в том, что на эфирах они рассказывали совсем другое. Еще тогда в 2014 году, уверен он, был консенсус элит, что Минские соглашения выполнять не надо.

«И на российской стороне был Сурков, который тоже негласно подтверждал, что их выполнять не надо. А вот для того, чтобы действительно решить этот конфликт и для того, чтобы действительно перезагрузить украинско-российские отношения необходима новая повестка дня. Необходимо непублично договориться, а потом воплотить эти договоренности таким образом, чтобы все вышли из этой ситуации красиво и без репутационных и политических потерь», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Лукашева, что на Донбассе умирают люди, а власть ищет поводы не выполнять минские соглашения.