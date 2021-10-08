Политический консультант Михаил Чаплыга рассказал о том, что профсоюзам удалось собрать 30 тысяч человек под Кабинетом Министров, а потому бунт неизбежен.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк .

Прежде всего эксперт отмечает, что на самом деле поднять на протест профсоюзы не так уж и легко. «Профсоюзы бывают очень разные и у них между собой всегда идет внутренняя борьба. Но сегодня впервые они все были вместе», - подчеркивает Чаплыга.

Он признается, что ожидал протест 5-7 тысяч человек, но 30 тысяч под Кабинетом Министров удивили даже его. Как рассказывает политолог, среди требований протестующих была не только достойная заработная плата, речь шла о тарифах ЖКХ и о газовых тарифах. «Я услышал, что они выступили против спотовых цен на газ не для населения, а для промышленности», - отмечает он.

На последнем требовании политический консультант останавливается подробнее. Он объясняет, что речь идет о цене газа украинской добычи по европейской цене. В частности, говорит он, 50% производства курятины - это газ, а с такими ценами все производство остановится. Чаплыга подчеркивает, что власть не действует в интересах государства, его субъектности и независимости, зато защищает чужие. Он объясняет, что от промышленности зависит работа заводов и наличие рабочих мест.

Именно эти вопросы, констатирует эксперт, и подняли профсоюз. «Такого раньше не было. Так как это получается вроде как борьба за интересы работодателя, потому что заводы же не профсоюзам принадлежат», - говорит гость программы. Кроме этого, говорит он, профсоюзы не обошли и темы тарифов, ведь население сейчас не имеет денег, все они ушли на налоги и сборы.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что в больницу «хоромы» политиков не переделаешь .