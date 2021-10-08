Дипломат Вадим Трюхан рассказал о том, как он относится к идее создания Крымской платформы.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин .

Как отмечает дипломат, РФ со своей стороны очень хотела, чтобы Крымская платформа сорвалась совсем или, как минимум, ее статус понизился, а количество участников - уменьшилось. В частности последнее, говорит Трюхан, России воплотить удалось. По его словам, на Крымской платформе не хватало Эрдогана. «Не хватало и других лидеров, например, Меркель, которая прилетала накануне и могла бы остаться», - добавляет эксперт.

Кроме этого, по его мнению, желанным было бы и присутствие президента Азербайджана. Попутно Трюхан отмечает, что Украина имеет хорошие отношения с Азербайджаном и могла бы развивать с ним общие проекты. К тому же, акцентирует он, Украина могла бы воспользоваться азербайджанским опытом по подготовке армии к защите целостности территории государства. По мнению дипломата, свои перспективы имеет даже идея создания определенного трио из Украины, Турции и Азербайджана, ведь у государств есть общие интересы и синергия усилий по выработке оружия.

В целом же, говорит Трюхан, несмотря на все старания, России не удалось полностью сорвать Крымскую платформу. «Крымская платформа - это однозначно дипломатический успех, потому что для России принципиально важно, чтобы тема Крыма вообще не муссировалась и о ней никто не говорил», - подчеркивает эксперт.

Сейчас же, говорит он, важно, чтобы офис Крымской платформы работал постоянно, как и было заявлено. «Для нас этот саммит был как запуск и заявка на длительную игру», - констатирует дипломат.

Как сообщала Politeka, Дзивидзинский положительно оценил Крымскую платформу и другие подобные инициативы Зеленского .