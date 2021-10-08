Политический эксперт Александр Антонюк высказал своё мнение о сущности решения, которое должны были принять украинские граждане на президентских выборах 2019 года.

Его слова прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» .

«73 процента, которые Зеленский получил во втором туре – это рейтинг выбора между ним и Порошенко. Электорат Зеленского составляли те 30 процентов, которые проголосовали за него в первом туре, и сейчас этот электорат продолжает оставаться с ним. А 73 процента – сумма всех остальных игроков, которые были в первом туре. Напомню, что Зеленский после своего решения идти в президенты дал интервью Гордону. Тогда он импровизировал, а вот во время дебатов на стадионе – уже нет, там было хорошо подготовленное выступление. И там Порошенко проиграл, хотя нужно признать, что как оратор он в целом сильнее Зеленского», - отмечает эксперт.

По его словам, всё это подготовил Разумков, а Аваков обеспечил честность подсчёта голосов.

«Теперь в команде Зеленского нет ни Разумкова, ни Аваков, и непонятно, что будет на следующих выборах. То, что получилось в Ивано-Франковске, не пройдёт ни во Львове, ни на Востоке», - считает Александр Антонюк.

Как сообщает Politeka , ранее он выступил против идеи переговоров с Россией без участия Германии и Франции.